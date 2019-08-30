ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мурманчане стали забывать выражение «серый город» - Александр Накай

Фестиваль урбанистики «Комфортная городская среда» преображает Мурманск. Этот масштабный проект проводился всё лето и мы активно рассказывали о приятных изменениях в городе. Сейчас хотелось бы обсудить, что уже сделано и какие изменения ещё ждут наш прекрасный город. Сегодня, 30 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» поможет нам в этом директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.