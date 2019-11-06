ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мурманская рыба – это мировой бренд - Сергей Плисов

Знали ли вы, что организации из Мурманской области принимают активное участие в международных выставках и форумах? Какую роль в этом играет Центр поддержки экспорта Мурманской области, а так же, кто из заграничных партнёров интересуется местной продукцией, сегодня, 6 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Сергей Константинович Плисов - генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области.