ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мурманский Центр Красного Креста снова в строю - Елизавета Вельямидова и Елизавета Титова, координаторы добровольцев центра

И теперь здесь снова кипит работа. Экологические акции и семинары, мастер-классы и уроки оказания первой помощи, викторины и настольные игры, встречи с интересными спикерами и совместные кинопросмотры. Это лишь часть мероприятий Центра.

Центр пришлось создавать с нуля. Много сил, времени и средств было вложено в ремонт и обустройство нового помещения.

И теперь здесь снова кипит работа. Экологические акции и семинары, мастер-классы и уроки оказания первой помощи, викторины и настольные игры, встречи с интересными спикерами и совместные кинопросмотры. Это лишь часть мероприятий Центра.

Кто может стать воспитанником Центра Красного Креста? Трудно ли организовывать полезный досуг для детей и подростков? Об этом идёт беседа с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елизаветой Вельямидовой и Елизаветой Титовой - координаторами добровольцев мурманского Центра Красного Креста.