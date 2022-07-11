День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мурманский Центр Красного Креста снова в строю - Елизавета Вельямидова и Елизавета Титова, координаторы добровольцев центра
И теперь здесь снова кипит работа. Экологические акции и семинары, мастер-классы и уроки оказания первой помощи, викторины и настольные игры, встречи с интересными спикерами и совместные кинопросмотры. Это лишь часть мероприятий Центра.
Центр пришлось создавать с нуля. Много сил, времени и средств было вложено в ремонт и обустройство нового помещения.
И теперь здесь снова кипит работа. Экологические акции и семинары, мастер-классы и уроки оказания первой помощи, викторины и настольные игры, встречи с интересными спикерами и совместные кинопросмотры. Это лишь часть мероприятий Центра.
Кто может стать воспитанником Центра Красного Креста? Трудно ли организовывать полезный досуг для детей и подростков? Об этом идёт беседа с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елизаветой Вельямидовой и Елизаветой Титовой - координаторами добровольцев мурманского Центра Красного Креста.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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