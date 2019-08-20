ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мурманский телевизионный клуб объединяет творческих людей и жителей региона

Уже в эти выходные стартует новый сезон встреч с интересными людьми и просмотров документальных фильмов о нашем крае. Если вы вдруг не знакомы с региональным телеклубом, то самая пора сделать это. А если вы уже знаете об этом проекте, то вам просто необходимо услышать обо всех сюрпризах предстоящего сезона. Сегодня, 20 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» обо всём подробно расскажет Андрей Сычёв, режиссёр-документалист и руководитель Мурманского телевизионного клуба.