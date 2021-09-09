ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мусора навалом! - Дмитрий Афиногенов и Маргарита Яковлева подводят итоги экомарафона «Чистый регион»

У меня ковид и мне не оказывают медпомощь

Ирина

опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду