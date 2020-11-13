День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мы поживём и в масках - депутат Наталия Ведищева
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Последние комментарии
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
Комментарий к новости:Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку
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