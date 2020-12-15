День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.20 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Мы работаем для мурманчан!», - Наталья Павлюк
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Последние комментарии
Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
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Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
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Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
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