День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мы учим детей мечтать - Леруа Мартин Гагикович
Конечно, в первую очередь от его основы – семьи. Благополучие, взаимопонимание и поддержка друг друга, любовь. В семье маленький человек учиться радоваться, общаться, узнает, как писал классик, что такое хорошо и что такое плохо. Семья – начало начал. Среда, в которой растёт и учится ребёнок, тоже важные элементы пазла под названием «счастливое детство». «Заполярье без сирот» - организация, помогающая и детям, и взрослым.
Сегодня, 7 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» Леруа Мартин Гагикович, координатор добрых проектов, расскажет о том, какую реальную помощь оказывает благотворительная организация, чтобы сделать счастливыми и детей и семьи северян.
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