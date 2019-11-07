ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мы учим детей мечтать - Леруа Мартин Гагикович

Конечно, в первую очередь от его основы – семьи. Благополучие, взаимопонимание и поддержка друг друга, любовь. В семье маленький человек учиться радоваться, общаться, узнает, как писал классик, что такое хорошо и что такое плохо. Семья – начало начал. Среда, в которой растёт и учится ребёнок, тоже важные элементы пазла под названием «счастливое детство». «Заполярье без сирот» - организация, помогающая и детям, и взрослым.

Сегодня, 7 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» Леруа Мартин Гагикович, координатор добрых проектов, расскажет о том, какую реальную помощь оказывает благотворительная организация, чтобы сделать счастливыми и детей и семьи северян.