День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Мы уж не такие умные», - признались Арина Исраелян и Владислав Анохин, члены команды КВН «Сверхразум»
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
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Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
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Игорь
26.01.22 20:53
А где они жили раньше?
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