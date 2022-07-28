ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Мы верим мужеству отчаянных парней», или Как ХК «Арктика» готовится к новому сезону - Андрей Нифантьев и Андрей Шишко

На улице ещё лето, а игроки ХК «Мурман» уже на льду! До открытия зимнего хоккейного сезона остаётся ещё несколько месяцев, однако профессиональным игрокам нужно готовиться к будущим баталиям уже сейчас. Команда хоккейного клуба «Мурман» приступила к регулярным тренировкам на ледовой арене «Метеор».

На улице ещё лето, а игроки ХК «Мурман» уже на льду!

До открытия зимнего хоккейного сезона остаётся ещё несколько месяцев, однако профессиональным игрокам нужно готовиться к будущим баталиям уже сейчас. Команда хоккейного клуба «Мурман» приступила к регулярным тренировкам на ледовой арене «Метеор».

В этом году среди игроков «Мурмана» появилось много новых лиц. Кое-кто из «легионеров» уже встречался с нашими парнями на льду во время игр прошлого сезона, а кто-то пришёл в большой спорт совсем недавно.

Как готовятся игроки ХК «Арктика» к новому сезону? Увидим ли мы новые лица из других регионов в стартовом составе? И с чем связана замена главного тренера?

Обо всём этом идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Андреем Нифантьевым, президентом Федерации хоккея Мурманской области, и Андреем Шишко, директором по развитию и продвижению ХК «Арктика».