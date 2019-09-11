День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Мы возвращаемся к подготовке экономистов и юристов
Какие специальности сегодня востребованы в нашем регионе, в стране? Куда пойти учиться, чтобы не ошибиться? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем сегодня, 11 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у Татьяны Александровны Сахневич, директора СЗИ(Ф) МГЭУ, кандидата педагогических наук, доцента, профессора МГЭИ.
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Последние комментарии
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
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Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
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