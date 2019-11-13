День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: На дорогах в полярную ночь надо быть ярким и осторожным
Водители прекрасно знают, что управление транспортным средством в зимний период сильно отличается от вождения в другие сезоны. Но многие из них порой несерьёзно относятся к вождению в этот период, а зря. Количество ДТП зимой значительно возрастает, а с ними растёт и количество травм и смертей. Существуют несложные правила, которые обезопасят вождение автомобиля зимой.
Сегодня, 13 ноября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о том, что необходимо сделать для того, чтобы подготовить автомобиль к зимней погоде. А поможет нам в этом гость студии Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения УГИБДД России по Мурманской области.
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