ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: На повестке Оленегорск - Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией

На выездном заседании правительства Мурманской области, которое прошло 27 июля в Оленегорске под руководством губернатора Андрея Чибиса, с докладом выступил глава муниципального округа Иван Лебедев, который обозначил успешные моменты в развитии муниципалитета, в том числе реализованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и ряда национальных проектов.

На выездном заседании правительства Мурманской области, которое прошло 27 июля в Оленегорске под руководством губернатора Андрея Чибиса, с докладом выступил глава муниципального округа Иван Лебедев, который обозначил успешные моменты в развитии муниципалитета, в том числе реализованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и ряда национальных проектов.

Как сообщил Иван Лебедев, за 2021-2022 год численность населения всего муниципального округа увеличилась. 17,5 тысячи из 29575 человек составляет трудоспособное население. Основные сферы занятости – бюджетная и промышленное производство. Уровень безработицы – 1,6%.

Особое внимание глава Оленегорска уделил развитию малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что предприниматели активно участвуют в различных программах, получают гранты на развитие.

Какие задачи поставлены главой региона перед главой муниципалитета? Как развивается городская среда в Оленегорске? Какие проекты уже реализованы?

На эти и другие вопросы сегодня отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Иван Лебедев, глава муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией.