День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Нас атакует свиной грипп! Как от него защищаться, знает Айна Литвинова
Мурманчан атаковала эпидемия гриппа. В Роспотребнадзоре сообщают даже о том, что до Заполярья добрался свиной грипп. Насколько опасен этот вирус и как защитить себя и своих близких от болезни, в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Айна Литвинова, консультант Управления организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.
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Лариса федотова
19.02.19 22:02
Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
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Пантелей
19.02.19 20:33
Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су
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Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
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