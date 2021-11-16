День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Наталья Толстых – как успеть и правильно оплатить имущественные налоги до 1 декабря
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аудитор СП Алексей Саватюгин: размер и структура госдолга РФ не представляют угроз для финансовой системы-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 28 копеек, евро теряет почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис призвал муниципалитеты избегать ответов из категории перечисления нормативно-правовых актов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше