ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Наталья Ямашева – о развитии блогинга в нынешнее время и о монетизации в социальных сетях

Желающих стать популярными с каждым годом становится всё больше, но с помощью каких социальных сетей развивать свой блог? Для чего нужен блог? Его идея? Как он монетизируется? Сегодня мы раскроем это интересное направление в беседе с гостьей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Натальей Ямашевой, маркетологом.

Важная тема - создание авторских интернет-проектов. Мы поговорим сегодня о том, что такое блог, зачем и для чего он нужен, почему блогерское движение сейчас так популярно, какую пользу из всего этого можете извлечь вы, если создадите в сети своё собственное интернет-пространство.

Слово «блог» дословно означает сетевой журнал, интернет-дневник, онлайн-дневник. В широком смысле блогом считается часто обновляемая площадка в интернете.

Желающих стать популярными с каждым годом становится всё больше, но с помощью каких социальных сетей развивать свой блог? Для чего нужен блог? Его идея? Как он монетизируется? Сегодня мы раскроем это интересное направление в беседе с гостьей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Натальей Ямашевой, маркетологом.