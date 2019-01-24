ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Не болит голова у Николая Паршина от постоянных шуток

Завершился второй тур международного фестиваля «КиВиН-2019». И добрая часть заполярных команд уже вернулась домой. Каких результатов удалось достичь мурманским командам весёлых и находчивых? сумели ли они покорить сердца мастодонтов юмора? На эти и другие вопросы в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит наш новый гость - редактор Мурманской лиги КВН Николай Паршин.