День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.19 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Нелёгкий путь до офицерского звания в Нахимовском училище
Быть нахимовцем - это престижно и почётно. С 2017 года в Мурманске работает филиал Нахимовского военно-морского училища. Его курсанты с гордостью проходят обучение и уверенно движутся на пути к своей жизненной цели. О том, как поступить в «Нахимовку», чем отличается учеба в этом заведении от привычных гимназий и лицеев, - в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Илья Лойк, начальник отдела воспитательной работы филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.
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