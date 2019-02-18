ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Нелёгкий путь до офицерского звания в Нахимовском училище

Быть нахимовцем - это престижно и почётно. С 2017 года в Мурманске работает филиал Нахимовского военно-морского училища. Его курсанты с гордостью проходят обучение и уверенно движутся на пути к своей жизненной цели. О том, как поступить в «Нахимовку», чем отличается учеба в этом заведении от привычных гимназий и лицеев, - в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Илья Лойк, начальник отдела воспитательной работы филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.