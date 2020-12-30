ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Новый год должен быть весёлым и ярким, но не на больничной койке - Роман Харлым

Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.

Екатерина

Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в