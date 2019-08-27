ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Нужно быть готовым учиться всю жизнь - Елена Доронина

На кого идти учиться? Какие профессии востребованы сейчас в Мурманской области? И можно ли получить образование так, чтобы потом работать по специальности? Вопросов много и ответит на них сегодня, 27 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области Елена Доронина.