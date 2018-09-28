ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Нужны деньги для дела - это сюда! Космонавтов просим не стучать

21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?

С продолжающейся алкоголизацией населения страны

Результат ЕГЭ и ГИА

С массированной рекламой безалкогольного пива

Из-за повышения продолжительности жизни россиян и началом пенсионной реформы

Голосовать

Проголосовало: 212 человека