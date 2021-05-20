ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О безопасности и качестве автомобильных дорог Мурманска – Евгений Никора

Григорий это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?

Гриша Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д Комментарий к новости: Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?