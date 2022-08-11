ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О безопасности при сделках с недвижимостью - Мария Бондаренко

Выручить в операциях с недвижимостью поможет опытный риелтор. По сложившейся практике риелтор действует как исполнитель по оказанию услуг по поиску продавца или покупателя квартиры. Его обязанность заключается в том, чтобы найти продавца или покупателя квартиры и оказать содействие в заключении сделки, и вознаграждение он получает именно за эту услугу.

Слово «недвижимость», порой, вводит в заблуждение некоторых наших соотечественников. Недвижимость продают, сдают квартиры в аренду, субаренду, заключают на неё договор ренты, открывают на больших площадях хостелы… А там, где крутятся большие суммы денег, появляются мошенники, которые используют универсальные алгоритмы обмана, применяющиеся при всех видах сделок с недвижимостью, начиная с аренды и заканчивая куплей-продажей.

Нам советуют при аренде или при покупке жилья проверять правоустанавливающие документы: каким образом недвижимость оказалась у нынешнего хозяина (он её купил, получил в наследство или в подарок?) и правоподтверждающие документы (свидетельство о регистрации этого права), чтобы точно знать, что человек, назвавшийся хозяином, действительно таковым является. На это необходимо время и некоторый опыт…

Выручить в операциях с недвижимостью поможет опытный риелтор. По сложившейся практике риелтор действует как исполнитель по оказанию услуг по поиску продавца или покупателя квартиры. Его обязанность заключается в том, чтобы найти продавца или покупателя квартиры и оказать содействие в заключении сделки, и вознаграждение он получает именно за эту услугу.

Как купить и как продать квартиру? Нужен риелтор или нет? Как избежать мошенников и когда лучше покупать квартиру? А все ли риелторы ангелы?

На все эти и другие сложные вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Мария Бондаренко, ведущий риелтор, юрист, медиатор.