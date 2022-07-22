ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О божественной музыке северной души - Виталий Карамов и Семён Быстров, музыканты группы «АТМА»

Многие северяне уже успели познакомиться и ощутить на себе очищающую вибрацию поющих чаш, гипнотические обертоны диджериду, вводящий в транс барабанный ритм, звуки флейт, нежные переливы гуслей. Это звуки «АТМЫ».

Многие северяне уже успели познакомиться и ощутить на себе очищающую вибрацию поющих чаш, гипнотические обертоны диджериду, вводящий в транс барабанный ритм, звуки флейт, нежные переливы гуслей. Это звуки «АТМЫ».

«АТМА» — это музыкальный проект, исполняющий акустический этно эмбиент (acoustic ambient). Мягкий и успокаивающий чилаут, снимающий психическое напряжение и имеющий эффект релаксации.

А художник песочной анимации Людмила Семенова совместно с музыкантами этнической группы «АТМА» создала серию визуально-музыкальных композиций по мотивам уникальных традиционных сказок, мифов и легенд народов Севера. Проект получил название «Сказки севера» и стал одним из конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку современного искусства.

- Почему мы так называемся? Мы создаём музыку не умом, а душой. Слово «атма» с санскрита переводится как душа (божественная суть человека), - раскрывают суть названия группы её участники.

Что такое этническая музыка? Как создаются мелодии? На каких мероприятиях их можно встретить? Об этом и многом другом сегодня идёт разговор с участниками программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Виталием Карамовым и Семёном Быстровым, музыкантами группы «АТМА».