ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О генеалогии и военном поиске – Евгения Иванченко, реставратор, военный генеалог и Сергей Дубровин, волонтёр

Знать свою родословную и чтить память предков - хороший плюс к карме. С чего начать поиск? Кто может в этом помочь? Как установить родство?

Знать свою родословную и чтить память предков - хороший плюс к карме. С чего начать поиск? Кто может в этом помочь? Как установить родство?

Об этом сегодня идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» реставратором Евгенией Иванченко и волонтёром военного поиска Сергеем Дубровиным.