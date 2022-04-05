ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О космической неделе и интеллектуальных поединках в «Научке» - Владислав Кликунов

Д.О. Вернер Разве в городе-герое могут быть ГОСПОДА? Комментарий к новости: У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»

Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ. Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П*** Комментарий к новости: У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»