ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О надёжном фундаменте знаний в СЗФ МГЭУ - Жанна Тихонова

Ирина Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд Комментарий к новости: 5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»

Павел Александрович Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не Комментарий к новости: РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?