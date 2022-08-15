ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О новом сезоне разговорного шоу «Студия 4» - Тоня Горбачёва, руководитель проекта

Проект «Студия 4» – интеллектуальное ток-шоу, темами которого становится современный Мурманск и молодые люди, выбравшие жизнь на Кольском полуострове. В настоящее время готовится к выходу новый сезон разговорного шоу о северных творцах, поддержанного губернаторским грантом. Этой осенью в эфир выйдут выпуски нового, пятого сезона, разговорного шоу «Студия 4».

Проект «Студия 4» – интеллектуальное ток-шоу, темами которого становится современный Мурманск и молодые люди, выбравшие жизнь на Кольском полуострове.

В настоящее время готовится к выходу новый сезон разговорного шоу о северных творцах, поддержанного губернаторским грантом. Этой осенью в эфир выйдут выпуски нового, пятого сезона, разговорного шоу «Студия 4».

Новые эпизоды будут представлены в спецпроекте «Разговор с художником», который стал победителем грантового конкурса губернатора Мурманской области на проекты в области современного искусства. Она смело пробует себя в многообразных креативных практиках и осваивает неизведанные территории искусства, в результате чего получаются оригинальные проекты, основанные на любви к Северу.

Одна из героинь «Студии 4» – Наталья Романенко, молодая художница, экспериментирующая в разных направлениях творчества.

Спецпроект реализуется при поддержке Росмолодёжи и Министерства культуры Мурманской области.

Каких ещё гостей ждать в новом сезоне? Какие темы они обсуждают? Как развивается кино в нашем регионе? Об этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с руководителем проекта Тоней Горбачёвой.