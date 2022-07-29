ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О нововведениях в пенсионном законодательстве для должников и индексации пенсий в 2022 году – Вадим Корнов

Традиционное августовское увеличение пенсий ждёт российских пенсионеров, которые работали в прошлом году. Её размер будет рассчитываться индивидуально, а определяющим фактором станет величина заработной платы работающего пенсионера и фактически уплаченные за него работодателем страховые взносы. Согласно действующему законодательству, корректировка не будет превышать трёх коэффициентов.

Традиционное августовское увеличение пенсий ждёт российских пенсионеров, которые работали в прошлом году. Её размер будет рассчитываться индивидуально, а определяющим фактором станет величина заработной платы работающего пенсионера и фактически уплаченные за него работодателем страховые взносы. Согласно действующему законодательству, корректировка не будет превышать трёх коэффициентов.

А от чего будет зависеть общая сумма корректировки пенсии? Как она будет рассчитываться для пенсионеров, которые продолжат работать? Кто сможет получить двойное повышение? Насколько проиндексируют пенсии военным? Какую группу пенсионеров не коснется эта корректировка и когда ждать повышения выплат для этой категории граждан?

На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает Вадим Корнов, управляющий ОПФР по Мурманской области.