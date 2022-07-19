ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О PR и профессиях будущего - Вера Едунова, руководитель Союза пиарщиков на территории Мурманской области

В среднем жизненный цикл профессии занимает 10-15 лет, после чего она устаревает, поэтому точно предсказать будущее нельзя. Но когда идёт приёмная кампания в вузы и сузы, многим северянам хочется сделать осознанный выбор.

В Оксфордской школе Мартина (исследовательская организация технологий из Оксфорда) считают, что 45% рабочих мест в развитых странах будут заменены машинами в следующие двадцать лет. Востребованными останутся профессии, где нужны творческие и организаторские навыки: работа в кино, блогерство, модельный бизнес, фотоискусство или менеджмент. Высококвалифицированные работники останутся в безопасности: они не работают по шаблонам, которые можно «загнать» в компьютер.

В среднем жизненный цикл профессии занимает 10-15 лет, после чего она устаревает, поэтому точно предсказать будущее нельзя. Но когда идёт приёмная кампания в вузы и сузы, многим северянам хочется сделать осознанный выбор.

Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с руководителем Союза пиарщиков Мурманской области Верой Едуновой, которая ответит на вопросы: какие профессии ждут нас в будущем? Пиарщики, кто они?