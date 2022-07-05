ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О работе с особенными спортсменами - старший тренер Мурманской области по спорту слепых и спорту глухих (лыжные гонки / биатлон) Вячеслав Потехин

Это необычные люди – это наши земляки с ограниченными возможностями, это особенные спортсмены нашего региона. Они не готовы мирится со своим положением, у них тоже есть амбиции ставить рекорды! Они сильные духом.

Зачем заниматься спортом? Кто-то скажет, что для удовольствия. Но это не всегда так. Есть люди, которым спорт необходим для того, чтобы жить!

Это необычные люди – это наши земляки с ограниченными возможностями, это особенные спортсмены нашего региона. Они не готовы мирится со своим положением, у них тоже есть амбиции ставить рекорды! Они сильные духом.

Поэтому стоит поговорить о том, а как люди с ограниченными возможностями приходят в спорт, кто им помогает преодолевать трудный путь от старта к финишу. Как проходят с ними тренировки? Кто такой лидер и что делают лыжники в летний сезон?

Об этом и много другом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» со старшим тренером Мурманской области по спорту слепых и спорту глухих (лыжные гонки / биатлон) Вячеславом Потехиным.