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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.07.22 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О работе с особенными спортсменами - старший тренер Мурманской области по спорту слепых и спорту глухих (лыжные гонки / биатлон) Вячеслав Потехин

Это необычные люди – это наши земляки с ограниченными возможностями, это особенные спортсмены нашего региона. Они не готовы мирится со своим положением, у них тоже есть амбиции ставить рекорды! Они сильные духом.

Зачем заниматься спортом? Кто-то скажет, что для удовольствия. Но это не всегда так. Есть люди, которым спорт необходим для того, чтобы жить!

Это необычные люди – это наши земляки с ограниченными возможностями, это особенные спортсмены нашего региона. Они не готовы мирится со своим положением, у них тоже есть амбиции ставить рекорды! Они сильные духом.

Поэтому стоит поговорить о том, а как люди с ограниченными возможностями приходят в спорт, кто им помогает преодолевать трудный путь от старта к финишу. Как проходят с ними тренировки? Кто такой лидер и что делают лыжники в летний сезон?

Об этом и много другом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» со старшим тренером Мурманской области по спорту слепых и спорту глухих (лыжные гонки / биатлон) Вячеславом Потехиным.

 

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