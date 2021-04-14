ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О развитии спортивных клубов в школах региона - Светлана Наумова

Тамара Александровна Ушинская, член клуба «Дети военного Мурмана».

Я и мои коллеги по клубу с болью и негодованием посмотрели, а затем обсудили телевизионный сюжет о состоянии производственной базы Управления дорожного хозяйства города Мурманска в Ленинском АО и ужа