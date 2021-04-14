День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О развитии спортивных клубов в школах региона - Светлана Наумова
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Последние комментарии
Тамара Александровна Ушинская, член клуба «Дети военного Мурмана».
14.04.21 15:55
Я и мои коллеги по клубу с болью и негодованием посмотрели, а затем обсудили телевизионный сюжет о состоянии производственной базы Управления дорожного хозяйства города Мурманска в Ленинском АО и ужа
Комментарий к новости:Производственная база ММБУ «УДХ» осталась в СССР
Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
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