День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О региональном бюджете, пролом, настоящем и будущем Мурманской области - Геннадий Степахно
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Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
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