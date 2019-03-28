ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: О таинственной жизни в глубинах моря - Алексей Полещук

«Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить». Эти слова песни из одного из популярных фильмов советских времён помнят ещё многие северяне старшего возраста. Ох, уж эти таинственные воды севера… Сколько тайн они хранят. Но о некоторых из них хорошо знают дайверы. Эти отважные люди бывают на таких глубинах и видят вещи, которые нам и не снились. А вот, что именно происходит на дне морском, другом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет наш гость - президент региональной подводной федерации Мурманской области Алексей Полещук.