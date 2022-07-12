ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Об «изюминках» Арктического фестиваля «Териберка» - председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев

Мероприятие стало лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победило в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали». А Териберка вошла в топ-20 лучших мест для путешествий по версии журнала «National Geographic».

Совсем скоро, 16-17 июля, состоится VII Арктический фестиваль «Териберка», который стал визитной карточкой Мурманской области. Так, в прошлом году на фестиваль приехали 5 тысяч человек из 27 регионов страны.

Мероприятие стало лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победило в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали». А Териберка вошла в топ-20 лучших мест для путешествий по версии журнала «National Geographic».

Еда, музыка, спорт, кино, сувениры, эмоции - именно так коротко и ёмко можно рассказать о фестивале. А более подробно и о том, что ждёт гостей фестиваля «Териберка» в этом году в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.