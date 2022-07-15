ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Об особенностях приёмной кампании в заполярных сузах - Елена Доронина и Андрей Савенков

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о приёмной кампания в заполярных сузах. Какие направления выбирают северяне? Есть ли недобор на определенные специальности? Куда попасть труднее всего? Обсудим вопросы обучения в Мурманском медицинском колледже. А помогают нам в этом Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области, и Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа.

На дворе середина лета. Причём его первая половина уже позади. И пока часть северян загорает в тёплых краях или собираются в отпуск, другим не до отдыха. Речь о вчерашних школьниках, тех, кто поступает учиться.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о приёмной кампания в заполярных сузах. Какие направления выбирают северяне? Есть ли недобор на определенные специальности? Куда попасть труднее всего? Обсудим вопросы обучения в Мурманском медицинском колледже. А помогают нам в этом Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области, и Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа.