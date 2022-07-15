День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Об особенностях приёмной кампании в заполярных сузах - Елена Доронина и Андрей Савенков
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о приёмной кампания в заполярных сузах. Какие направления выбирают северяне? Есть ли недобор на определенные специальности? Куда попасть труднее всего? Обсудим вопросы обучения в Мурманском медицинском колледже. А помогают нам в этом Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области, и Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа.
На дворе середина лета. Причём его первая половина уже позади. И пока часть северян загорает в тёплых краях или собираются в отпуск, другим не до отдыха. Речь о вчерашних школьниках, тех, кто поступает учиться.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор о приёмной кампания в заполярных сузах. Какие направления выбирают северяне? Есть ли недобор на определенные специальности? Куда попасть труднее всего? Обсудим вопросы обучения в Мурманском медицинском колледже. А помогают нам в этом Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области, и Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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