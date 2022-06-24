День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.22 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Об увеличении возраста приёма на службу и итогах работы заполярной Росгвардии - Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области
А ещё в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость студии Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, подводит итоги работы за полгода, расскажет о запомнившихся выездах ОВО и как обезопасить от воров квартиры северян в период отпусков.
В России повысили предельный возраст для тех, кто хочет служить по контракту.
Каких специалистов на данный момент не хватает в заполярной Росгвардии? И станет ли теперь проще найти их? А смогут ли такие люди пройти медкомиссию? И для кого всё-таки более важен опыт, нежели молодость, сила и выносливость?
А ещё в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость студии Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, подводит итоги работы за полгода, расскажет о запомнившихся выездах ОВО и как обезопасить от воров квартиры северян в период отпусков.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-Скоро в эфире05:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:25«Роковая песня». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу