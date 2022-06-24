ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Об увеличении возраста приёма на службу и итогах работы заполярной Росгвардии - Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области

А ещё в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость студии Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, подводит итоги работы за полгода, расскажет о запомнившихся выездах ОВО и как обезопасить от воров квартиры северян в период отпусков.

В России повысили предельный возраст для тех, кто хочет служить по контракту.

Каких специалистов на данный момент не хватает в заполярной Росгвардии? И станет ли теперь проще найти их? А смогут ли такие люди пройти медкомиссию? И для кого всё-таки более важен опыт, нежели молодость, сила и выносливость?

А ещё в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость студии Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, подводит итоги работы за полгода, расскажет о запомнившихся выездах ОВО и как обезопасить от воров квартиры северян в период отпусков.