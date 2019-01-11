ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Оборотная сторона праздничного настроения

Новогодние праздники завершились, пришло время трудовой жизни. Однако, не все граждане сознательно к этому относятся, поэтому в пятницу в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о нетрезвых водителях за рулем, прогулах на рабочих местах и том, что за это грозит нашим землякам. А поможет нам в этом Алексей Круглин, прокурор в отставке.