ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: «Очень много комиков», - считает региональный гуру Дмитрий Амелькин, организатор «Stand Up в Мурманске»

NOUDIMON У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако! Комментарий к новости: Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера

Ленин Сталина на них нет Комментарий к новости: В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов