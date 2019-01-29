ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Огнеборцы Мурмана хайпуют в предверии 100-летия

Заполярные спасатели решили пригласить известного телеведущего и нашего земляка Андрея Малахова на празднование дня пожарной охраны. Челлендж «Приедь, Андрей» поддерживают по всей области и даже за её пределами. О том, как появилась эта идея, кто стал участниками необычного призыва, в прямом эфире «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» , расскажет наша гостья - старший инженер ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» Татьяна Захарова.