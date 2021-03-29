День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.21 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Особенности борьбы со снегом в Мурманской области – Кирилл Чудинов
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Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.03.21 16:01
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Пишет Вам практикующий филолог и большой специалист в области педагогики Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Мне, как практикующему педагогу и ценителю
Николай И.
27.03.21 08:15
Молодцы подводники!
В В Воронцов
27.03.21 03:57
*** Если надо значит, надо, Hадо будет проломим льды... ***
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