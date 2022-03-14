ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Отмечаем Международный день вопросов с психологом Екатериной Янец

То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?

Тахир

Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш