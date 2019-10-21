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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.19 12:00

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Отношения пациент-врач – важный фактор лечения – Роман Пономарёв

Октябрь - месяц борьбы с раком груди, поэтому сегодня, 21 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость студии Роман Пономарёв – хирург-онколог, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера.

Роман Сергеевич готов ответить на вопросы ведущего программы и слушателей, рассказав о том, что такое рак или злокачественные новообразования, причины возникновения рака, кто находится в зоне риска, какие сегодня есть возможности для диагностики рака в поликлиниках области и в Мурманске.

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