ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Пенсионные страдания, или Почему профсоюзы хотят повернуть реформу вспять

Обсуждение новой пенсионной реформы среди россиян не утихает. И, не смотря на то, что жители Заполярья могут выйти на заслуженный отдых на пять лет раньше других россиян, это всё равно неприемлемо для северян, считают в Мурманской областной организации «Профсоюз работников народного образования и науки РФ». О предпенсионных мероприятиях, которые проводятся в Мурманской области, трудностях работы в пожилом возрасте и многом другом пойдёт разговор в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Еленой Меркушовой, председателем областного Профсоюза работников народного образования и науки РФ.