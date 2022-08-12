ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Первый раз в первый класс, или О психологической подготовке ребёнка к школе - Маргарита Клочкова, детский психолог

По мнению специалистов, к подготовке надо подойти заранее, разумно распределив задачи, которые надо освоить в течение года. В отличие от детского сада, в школе за ребёнком не будут следить так тщательно, поэтому стоит заранее озаботиться тем, насколько он самостоятелен.

Август - скоро в школу! Если для учащихся школ начало учебного года – это процесс уже знаком, то для многих юных северян – первоклашек и их родителей наступает ответственный период.

Бытует мнение, что к первому классу ребёнок должен читать, писать, знать таблицу умножения и обладать ещё десятком навыков. Но так ли важны эти компетенции? Чему действительно стоит учить детей перед началом школы?

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться», - утверждает советский психолог, кандидат педагогических наук, доктор психологических наук, профессор Венгер Л.А.

По мнению специалистов, к подготовке надо подойти заранее, разумно распределив задачи, которые надо освоить в течение года. В отличие от детского сада, в школе за ребёнком не будут следить так тщательно, поэтому стоит заранее озаботиться тем, насколько он самостоятелен.

Как психологически подготовить ребёнка к учебе? Когда и с чего начать? И как справиться с имеющимися страхами? Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с детским психологом Маргаритой Клочковой.