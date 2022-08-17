ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Победит ли красота насилие, или Татьяна Ларионова, участница и лауреат двух титулов конкурса «Миссис Вселенная 2022»

В конце июня в Сеуле проходил международный конкурс «Миссис Вселенная 2022». За награду боролись 111 женщин с разных уголков планеты. Наша землячка из ЗАТО город Заозерск Татьяна Ларионова приняла участие в этом престижном международном конкурсе красоты. И её выход был отмечен членами жюри: Татьяна удостоилась сразу двух титулов, став «Woman Mrs. Universe EXQUISITE» и «Mrs. Universe Murmansk».

В конце июня в Сеуле проходил международный конкурс «Миссис Вселенная 2022». За награду боролись 111 женщин с разных уголков планеты. Наша землячка из ЗАТО город Заозерск Татьяна Ларионова приняла участие в этом престижном международном конкурсе красоты. И её выход был отмечен членами жюри: Татьяна удостоилась сразу двух титулов, став «Woman Mrs. Universe EXQUISITE» и «Mrs. Universe Murmansk».

Татьяна Ларионова работает парикмахером, участница Мурманской лиги КВН, родом из карельского Медвежьегорска, в 2007 году переехала в след за мужем моряком-подводником в Заозерск.

Как прошёл конкурс «Миссис Вселенная 2022»? Как встретили и как относились к участнице из Мурманской области в Сеуле? В каких нарядах конкурсантки покоряли сердца членов жюри? И какие проблемы поднимались во время конкурса?

В сегодняшнем выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Ларионова делится своими впечатлениями о конкурсе и раскрывает секреты женской красоты.