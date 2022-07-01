ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Почему 90-й юбилейный сезон Мурманский областной театр кукол открывает премьерой спектакля «Голый король»? Ответ знает Евгений Суханов

26 июня Мурманский областной театр кукол торжественно закрыл 89-й театральный сезон. Артисты провели праздничную церемонию закрытия, в этот день маленькие северяне отправились смотреть последний спектакль уходящего сезона «Колдунья с улицы Муфтар».

26 июня Мурманский областной театр кукол торжественно закрыл 89-й театральный сезон. Артисты провели праздничную церемонию закрытия, в этот день маленькие северяне отправились смотреть последний спектакль уходящего сезона «Колдунья с улицы Муфтар».

Минувший театральный сезон стал для коллектива учреждения сезоном расширения горизонтов. Например, при поддержке регионального правительства спектакли театра увидели маленькие зрители самых отдалённых городов и посёлков региона. А новое оборудование, установленное в рамках реализации федеральной программы «Культура», сделало возможным запуск трансляций постановок. Теперь добрые сказки увидят ребята всего Кольского Заполярья.

А 90-й юбилейный театральный сезон откроется 24 сентября! Труппа театра к этому знаменательному событию подготовили премьеру спектакля «Голый король». Подобно любому произведению, к которому прикоснулся настоящий мастер, пьеса Шварца заиграет новыми красками. Зрителю стоит ждать неожиданных сценических решений, аллюзий и подтекстов.

Насколько востребован театр сегодня? Какое у него будущее? И чего ждать зрителям в юбилейном - 90 творческом сезоне? Об этом и многом другом идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Евгением Сухановым, директором Мурманского областного театра кукол.