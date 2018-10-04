ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Почему артисты Академического театра драмы им. В. Савина стремились в Мурманск

Юлия Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось((((( Комментарий к новости: О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам

Виктор Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме" Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»