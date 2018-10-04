День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.18 12:00
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Почему артисты Академического театра драмы им. В. Савина стремились в Мурманск
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Последние комментарии
Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Виктор
04.10.18 16:24
Почитал эту вашу "Пресс Конференцию". А что нигде ничего не говорится про то, что подписи на продажу акций Тугушевым поддельные были? что кстати подтвердила экспертиза почерка! Кроме того, при задерж
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
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