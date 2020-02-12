ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Почему Бадри Цаава, профессиональный иллюзионист, иногда сожалеет, что он не Бог?

Сергей Сам был с ребенком в это больнице в детской травматологии. Все примерно так и есть как в этом сюжете. Половина детей были не транспортабельны (у кого-то травма спины, кто-то со спицами в ногах и т.д.) Комментарий к новости: Охранника уволили после скандала в больнице

Ольга Да, в нашей стране болеть нельзя, это факт. Почему не уволили этого, с позволения сказать, врача, с манерами женщины облегчённого поведения? И как же пьяный медперсонал? Они же в этом видео еле языка Комментарий к новости: Охранника уволили после скандала в больнице