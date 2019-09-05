ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Почему японцы диктуют правила игры для русской забавы, знает Алексей Котельников

Юкигассен - игра в снежки. Об этом сегодня многие знают. Но было время, когда игра в снежки считалась традиционно русской забавой. Думаю, многим в детстве доводилось участвовать в дворовых перестрелках белыми комочками, наскоро слепленных варежками. Но оказалось так, что благодаря японцам наша потеха стала самостоятельным видом спорта.

Чем она так интересна и каким образом будет проводиться на фестивале «Гольфстрим-2019» без снега, мы узнаем сегодня, 5 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» у Алексея Котельникова, главного судьи соревнований по Юкигассен на песке.